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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов – лучший игрок матча «ПСЖ» и «Бреста» с 8.2 по Индексу ГОЛа

Матвей Сафонов получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа за матч 4-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и « Брестом » (1:0).

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