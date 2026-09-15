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Эксперт: решение суда может создать инструмент корпоративных войн

Эксперт: решение суда может создать инструмент корпоративных войн

17 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит спор вокруг судебной неустойки, достигшей небывалых размеров.

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