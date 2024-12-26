Путин и Лукашенко общались тет-а-тет порядка полутора часов

МИНСК, 26 декабря, ФедералПресс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели личную беседу, которая длилась около полутора часов, по завершении неформального саммита СНГ 25 декабря.
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