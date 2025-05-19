Международный юридический форум открывается в Петербурге

В Санкт-Петербурге начал свою работу XIII Петербургский Международный Юридический Форум. Форум, организованный Министерством юстиции России и Росконгрессом, продлится до 21 мая и соберет около 4 тысяч участников, представляющих более чем 80 государств.
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