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Международный юридический форум открывается в Петербурге

Международный юридический форум открывается в Петербурге

В Санкт-Петербурге начал свою работу XIII Петербургский Международный Юридический Форум.  Форум, организованный Министерством юстиции России и Росконгрессом, продлится до 21 мая и соберет около 4 тысяч участников, представляющих более чем 80 государств.

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