По президентской программе в этом году в Ивановской области благоустроят 17 общественных пространств На гранты программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и конкурса для малых городов преобразят набережные, парки, скверы, площади и аллеи.
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