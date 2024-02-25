По президентской программе в этом году в Ивановской области благоустроят 17 общественных пространств На гранты программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и конкурса для малых городов преобразят набережные, парки, скверы, площади и аллеи.