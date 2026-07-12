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Мерсон о Беллингеме на ЧМ: «Суперзвезда. Лиги выигрывают команды, такие турниры – особые футболисты. Безумие, что мы выбирали между ним и Роджерсом»

Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон назвал хавбека сборной Англии Джуда Беллингема суперзвездой и высоко оценил его игру в матче 1/4 финала чемпионата мира против Норвегии (2:1, экстра-таймы), в котором Джуд оформил дубль.

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