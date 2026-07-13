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Царьград

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Трамп изучает данные о размещении иранских дронов на Кубе

Трамп изучает данные о размещении иранских дронов на Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил 13 июля, что правительство изучает сведения о возможном размещении иранских беспилотников на Кубе.

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Комментарии
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Николай Денисов
Не США решать , может Куба иметь беспилотники или нет! Не суйте свой нос куда вас не просят, а то оторвут!
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1 м.
T
Tigra07
И обязательно найдут! Это же очень подходящий повод для очередного захвата, на этот раз - Кубы. Нашли же химоружие в Ираке, где его отродясь не было.
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4 н.