Мощный 10-км прорыв на Курском фронте: Армия России освободила Александрию (КАРТА)

Армия России осуществила мощный 10-километровый прорыв на Курском фронте: освобождена Александрия, ранее взяты Леонидово, Новоивановка и Кругленькое.
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