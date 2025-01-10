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Мощный 10-км прорыв на Курском фронте: Армия России освободила Александрию (КАРТА)

Мощный 10-км прорыв на Курском фронте: Армия России освободила Александрию (КАРТА)

Армия России осуществила мощный 10-километровый прорыв на Курском фронте: освобождена Александрия, ранее взяты Леонидово, Новоивановка и Кругленькое.

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