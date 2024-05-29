Рогов призвал пригласить в Крым хуситов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в среду, 29 мая, призвал пригласить в Крым йеменских хуситов для нейтрализации американских разведывательно-ударных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии