Очень редкий автомобиль мало кто видел, мало кто слышал газ 3105.

Интересное: 5 дорогих , но очень ненадёжных авто на вторичном рынке. Премиальный класс. Всем привет, друзья сегодня поговорим о таком автомобили как газ 3105 О существовании этого автомобиля мало кто знает, смотрите сами это не американец не японец и не немец это наша родная Волга газ 3105, первые опытные экземпляры Горьковский завод изготовил в конце 80, новой Волгой планировалось заменить приставительскую чайку, производство которой было прикращено указом Горбачева в 1988 году в рамках борьбы с привилегиями, вы можете поверить что дизайну этой Волги уже четверть века, ее облиг не кажется старомодным даже сегодня, при этом нечего не где не украдено, если бы не шильдики то можно было подумать что иномарка, низкий покатый капот, наклонная решетка радиатора, оптекаемый кузов не одного угла, гнутые стекла, большие задние фонари, литые колесные диски, крышка багажника доходящая до бампера, полностью независимая подвеска со стойками макферсон и постоянный полный привод, хочу напомнить что год рождения 1987, под капотом у Волги первый ве образный 8ми цилиндровый верхнеклапанный с гидро толкателями от двух клапанах от цилиндров впрыскиваеимый двигатель, про топливный кризис мы тогда нечего не слышали поэтому объем 3.