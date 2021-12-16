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Мамы раскритиковали коммунальщиков Петербурга за плохую уборку снега во дворах

Мамы раскритиковали коммунальщиков Петербурга за плохую уборку снега во дворах

Некоторые петербуржцы считают, что комитет по благоустройству игнорирует обращения граждан относительно уборки снега, так как автомобилисты продолжают стоять в часовых пробках, а пешеходы ежедневно вынуждены проходить квест «Остаться в живых».

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