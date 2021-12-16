Мамы раскритиковали коммунальщиков Петербурга за плохую уборку снега во дворах

Некоторые петербуржцы считают, что комитет по благоустройству игнорирует обращения граждан относительно уборки снега, так как автомобилисты продолжают стоять в часовых пробках, а пешеходы ежедневно вынуждены проходить квест «Остаться в живых».
Некоторые петербуржцы считают, что комитет по благоустройству игнорирует обращения граждан относительно уборки снега, так как автомобилисты продолжают стоять в часовых пробках, а пешеходы ежедневно вынуждены проходить квест «Остаться в живых».
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