Учёные выяснили, чем питался мамонтёнок Яна перед гибелью

Российские учёные восстановили рацион животного по содержимому желудкаРоссийские учёные исследовали растительные остатки, сохранившиеся в желудке и кишечнике мамонтёнка Яны, найденного в Якутии летом 2024 года.
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