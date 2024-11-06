В России зафиксировали вспышку нового вируса. Его симптомы похожи на COVID-19. Пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки — россияне жалуются на появление ряда схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле.
Новая напасть
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Пендосы рулят.
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6 час.
Надежда
К сожалению, он не последний. Американские лаборатории работают круглосуточно по всему миру!((😡
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Скоро и до нас дойдет кавасцаки или турысты привезут. Как и ковид.
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4 час.
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