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ВС России уничтожили дронами боевиков ВСУ на Добропольском направлении

ВС России уничтожили дронами боевиков ВСУ на Добропольском направлении

На Добропольском направлении операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» в режиме «свободной охоты», а также по данным, полученным от разведывательных подразделений, уничтожили боевиков ВСУ.

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