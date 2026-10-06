ВС России уничтожили дронами боевиков ВСУ на Добропольском направлении

На Добропольском направлении операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» в режиме «свободной охоты», а также по данным, полученным от разведывательных подразделений, уничтожили боевиков ВСУ.