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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем. В следующем сезоне он намерен взять паузу (Sport.es)

44-летний тренер, недавно уволенный из «Барселоны», не планирует возвращаться к работе в следующем сезоне, хотя уже пообщался с несколькими клубами, сообщает Sport.

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