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Ростех

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Предприятие Ростеха при поддержке ФРП начало серийное производство зарядных станций для электротранспорта

Предприятие Ростеха при поддержке ФРП начало серийное производство зарядных станций для электротранспорта

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» начал в городе Касимове Рязанской области серийный выпуск зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов.

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