Предприятие Ростеха при поддержке ФРП начало серийное производство зарядных станций для электротранспорта

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» начал в городе Касимове Рязанской области серийный выпуск зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов.
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