Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Быстрее кончится бандерлоги.Идёт истребление ...
  • Владимир Тимошков
    А троебалты не хотят возместить деньги уплаченные за эти территории Петром первым?Эстония ликвидиру...
  • Svetlana Kuzmina
    У Маска бизнес, который требует личного присутствия, но думаю, что советником он всё-таки останется.А вас, товарищ, п...

Медведев опубликовал комикс о любви ЕС к Зеленскому

Медведев опубликовал комикс о любви ЕС к Зеленскому

Зампред Совбеза России подписал картинку "Европейские элиты выбирают смерть".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём аккаунте в соцсети X комикс, в котором председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представлена с лицом Адольфа Гитлера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх