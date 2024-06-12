Путин поздравил патриарха с Днем России

В поздравлении Патриарху Кириллу с Днем России, Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия, опираясь на свою силу и веру, обязательно добьется поставленных целей, преодолевая любые испытания на пути к светлому будущему.
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