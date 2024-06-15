Экспертизу поврежденного от удара ВСУ дома в Шебекино назначили на 15 июня

По завершении поисково-спасательных работ в поврежденном от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) доме в городе Шебекино будет проведена экспертиза, сообщил 15 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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