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Cтоунз прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»

Джон Стоунз прилетел в Милан для подписания контракта с « Интером ». Ранее стало известно , что 32-летний защитник, покинувший «Манчестер Сити» в качестве свободного агента, заключит 2-летнее соглашение с миланцами.

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