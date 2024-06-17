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Нескучные технологии

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  • Леонид Ла Рошель
    Главное удержаться от соблазна хлебануть прямо из ванны...Купание в пиве ст...
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Купание в пиве становится всё популярней в Америке

Купание в пиве становится всё популярней в Америке

Слабоалкогольные напитки приобретают всё большую популярность в мировом масштабе. В Америке же отмечается заметный «интерес» именно к пиву, что отчасти объясняется хорошей возможностью утолить жажду при постоянно растущих температурах.

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Главное удержаться от соблазна хлебануть прямо из ванны...
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