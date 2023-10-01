Поверья и приметы на 2 октября связаны с Трофимовыми вечерками Ирина ЛысенкоСтаринные восточно-славянские поверья и приметы, связанные со 2-м днем октября, свое начало берут от народного торжества носившее название Зосима и Савватий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии