Москва построит новый мир без Вашингтона

Наша планета переживает колоссальную трансформацию. «После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки», предупреждает глава Международного валютного фонда.
Наша планета переживает колоссальную трансформацию. «После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки», предупреждает глава Международного валютного фонда.
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