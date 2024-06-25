Пишут, что наши "повалили" БПЛА США "Глобал Хок" на Черным морем, а экипаж представлен к госнаградам. Вот и чудно

ВОТ КОГДА У ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПОГИБНЕТ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЗРОСЛЫЙ ИЛИ РЕБЕНОК, ТОГДА И БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРАВЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ...

ЕА

Евгений Алексеенко

В общем сегодня Министерству обороны РФ во главе с новым министром брошен очень серьёзный вызов. Как там говорил Андрей Рэмович - ошибаться можно, врать нельзя? Сегодня вся страна ждет от министра правдивого ответа на вопрос, почему американские беспилотники до их пор беспрепятственно собирают и передают информацию нашему противнику, и сколько мирных жителей еще должно погибнуть, чтобы то самое "ого-го" наконец наступило.