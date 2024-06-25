Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Костоглод
    Никогда.Кто пуганул "глоб...
  • Evgenija Palette
    Когда же наш КОРМЧИЙ ударит своими "кинжалами" ультразвуковыми или вообще беззвучными, ПО КИЕВУ? ПОРА ПРИШЛА. СЕВАСТО...Кто пуганул "глоб...
  • Михаил Гринжук
    Да х... на них забить и все. Смотреть на это говно . да еще с бегущим пидорасом на шпильках на хер нужно . Лично я лу...Олимпиада 2024: и...

Пишут, что наши "повалили" БПЛА США "Глобал Хок" на Черным морем, а экипаж представлен к госнаградам. Вот и чудно

Пишут, что наши "повалили" БПЛА США "Глобал Хок" на Черным морем, а экипаж представлен к госнаградам. Вот и чудно

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пишет то канал Fighterbomber (наш действующий военлет: "Ну що.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Беспилотники ничего не могут наводить.Для этого достаточно GPS.
Ответить
8 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
ВОТ КОГДА У ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПОГИБНЕТ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЗРОСЛЫЙ ИЛИ РЕБЕНОК, ТОГДА И БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРАВЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ...
Ответить
7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
В общем сегодня Министерству обороны РФ во главе с новым министром брошен очень серьёзный вызов. Как там говорил Андрей Рэмович - ошибаться можно, врать нельзя? Сегодня вся страна ждет от министра правдивого ответа на вопрос, почему американские беспилотники до их пор беспрепятственно собирают и передают информацию нашему противнику, и сколько мирных жителей еще должно погибнуть, чтобы то самое &quot;ого-го&quot; наконец наступило.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх