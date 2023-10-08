Грехи недели: советы для верующих с 9 по 15 октября 2023 года Елена ГалицкаяНа неделе с 9 по 15 октября 2023 года верующие будут отмечать несколько православных и народных праздников, согласно русской традиции.
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