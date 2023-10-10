Завершено расследование убийства Владлена ТатарскогоПомимо Дарьи Треповой, которую обвиняют по трем статьям (теракт, незаконный оборот взрывчатки, поддельные документы), к уголовной ответственностиза укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев.
Завершено расследование убийства Владлена Татарского
Комментарии
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Регина Толстоброва
Террористов надо к смертной казни приговаривать.
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21 час.
СП
Сергей Потемкин
Дуре этой вкатают по полной, а организаторов ликвидировать ряд ли...
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17 час.
лл
лина любимцева
Интересно, какой срок отбывания наказания ей присудят?
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15 час.
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