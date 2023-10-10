Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Вот бы им ничего не ремонтировать - это было бы перед зимой - дело!!!Утечку на газопро...
  • лина любимцева
    А воду и свет отрубили по примеру, как это делали жЫдо-бандэровцы на Украине в отношении Крыма. в 2014 году.Израиль намерен о...
  • лина любимцева
    Это так называемый "израиль" напал на Палестину. И полностью ее захватил. СЕЙЧАС же идет окончательный захват палести...Израиль намерен о...

Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Завершено расследование убийства Владлена ТатарскогоПомимо Дарьи Треповой, которую обвиняют по трем статьям (теракт, незаконный оборот взрывчатки, поддельные документы), к уголовной ответственностиза укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Террористов надо к  смертной казни приговаривать.
Ответить
21 час.
СП
Сергей Потемкин
Дуре этой вкатают по полной, а организаторов ликвидировать ряд  ли...
Ответить
17 час.
лл
лина любимцева
Интересно, какой срок отбывания наказания ей присудят?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх