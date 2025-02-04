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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Краснодара пресекли канал поставки сильнодействующих веществ

В рамках работы по пресечению каналов поступления запрещенных веществ сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни выявлен житель Краснодара, подозреваемый в незаконном перемещении через таможенную границу сильнодействующих веществ.

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