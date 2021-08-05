ВОЗ призывает ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения.
Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения.
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