Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Будучи по природе скептиком и активно критикуя власть имущих, хочу признать положительную работу государства в части ...Вице-премьер по ц...
  • Boris Galoushko
    Это голословное заявление без каких-либо фактов. При этом в интернете была информация о появлении вируса в США ещё ос...В США нашли доказ...
  • Эдуард Алексеев
    Все равно,собственность Китая.Во французском зо...

ВОЗ призывает ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины

ВОЗ призывает ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх