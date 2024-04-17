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Бавария — Арсенал: прогноз на матч 17.04.2024, Лига чемпионов

Бавария — Арсенал: прогноз на матч 17.04.2024, Лига чемпионов

Первый матч между командами в четвертьфинале завершился вничью, что обещает продолжение борьбы в Мюнхене.

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