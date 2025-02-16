Достопримечательность Краснодарского края попала в ТОП 10 мест с самыми красивыми рассветами и закатами

Достопримечательность Краснодарского края попала в ТОП 10 мест с самыми красивыми рассветами и закатамиОнлайн-сервис путешествий опросил более тысячи россиян - и они назвали топ локаций, где можно увидеть потрясающие воображение рассветы и закаты.
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