Достопримечательность Краснодарского края попала в ТОП 10 мест с самыми красивыми рассветами и закатами

Достопримечательность Краснодарского края попала в ТОП 10 мест с самыми красивыми рассветами и закатамиОнлайн-сервис путешествий опросил более тысячи россиян - и они назвали топ локаций, где можно увидеть потрясающие воображение рассветы и закаты.