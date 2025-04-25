С Моргенштерна* попросили снять статус иноагента РФ

С Алишера Моргенштерна* попросили снять статус иноагента РФ после сведения тату и лечения в рехабе. Общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с неожиданной просьбой: пересмотреть статус иноагента рэпера Моргенштерна*.
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