Госдеп: США ждут от РФ и Украины расследования обстоятельств крушения Ил-76

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон ждет как от России, так и от Украины расследования обстоятельств катастрофы самолета Ил-76 Минобороны РФ, сбитого над Белгородской областью.
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