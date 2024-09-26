Принятие декларации о восстановлении Украины поддержали 30 из 193 членов ООН

Сегодня, 26 сентября на полях Генассамблеи ООН с участием американского президента Джо Байдена страны-члены ООН должны подписать декларацию стран G7, предполагающую оказание поддержки в восстановлении Украины.
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