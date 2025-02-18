Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Ситуация очень сложная,а не рыхлая-это.пашня быть нежной как и жёсткой на поле боя,но не рыхлой."Надо отдать долж...
  • Юрий Вершинин
    Обнищал, что ли недоумок? На хаймерсы не хватает... Скоро и на хлебушек не хватит у долбодятла"Со мной никто не...
  • Светлана Зуева
    Бля,какое-то чмо....."Со мной никто не...

Трамп поддержал отправку на Украину европейских военных

Трамп поддержал отправку на Украину европейских военных

Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину, но войск США там не будет.Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
А я-то уж подумала, что зря называла Трампа контуженным слоном... (проникшись правильным направлением его мыслей в последние два дня)...
Ответить
23 час.
наверх