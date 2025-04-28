Старлея ГИБДД с пятью квартирами в Дубае сгубила женщина: "Худшее начнётся, когда он выйдет из тюрьмы"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform История с инспектором Сергеем Кузнецовым, скупавшим элитные апартаменты в Дубае на взятки, вскрыла не только коррупционную схему в столичном ГИБДД, но и системные проблемы.
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