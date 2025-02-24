Именно тaкие закуски заканчиваются первыми на праздничном столе: чем проще, тем вкуснее

Проверено - чем проще, тем вкуснее! Любите такое? Тут, мне кажется, и добавить нечего)) Сколько бы не поставила на праздничный стол таких закусок - заканчиваются первыми! Делитесь в комментариях своими простыми закусками - начинаем собирать праздничное меню! Самые простые бутерброды.