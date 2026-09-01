В России запустили производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу: 147 л.с., 92-й бензин, улучшенный антикор и обогрев задних сидений

В старших комплектациях — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе Холдинг «АГР» начал выпуск среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 на автомобильном заводе в Калуге — там, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda.