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В России запустили производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу: 147 л.с., 92-й бензин, улучшенный антикор и обогрев задних сидений

В России запустили производство кроссовера Tenet Plus L6 по полному циклу: 147 л.с., 92-й бензин, улучшенный антикор и обогрев задних сидений

В старших комплектациях — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе Холдинг «АГР» начал выпуск среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 на автомобильном заводе в Калуге — там, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda.

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