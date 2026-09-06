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Царьград

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Зерновой коллапс в России. Чиновники приняли меры. Но это "мёртвому припарка"

Зерновой коллапс в России. Чиновники приняли меры. Но это "мёртвому припарка"

В России сейчас зреет зерновой коллапс. И чиновники приняли меры, чтобы поддержать аграриев: решили приобретать зерно для формирования госрезерва.

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Владимир Козлов

Цыплят по осени считают. Интересно откуда в условиях СВО, когда ежедневно летят БПЛА и дроны, когда то пожары то заливает дождями, такой баснословный урожай. По-моему здесь какое то лукавство в расчетах,чтобы поднять цены для потребителя.