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«Анахайм» проиграл 9 матчей подряд, из них 7 – в основное время

«Анахайм» проиграл 9 матчей подряд, 7 – в основное время. «Дакс» уступили «Сан-Хосе» (1:4) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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