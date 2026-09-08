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Мировое обозрение

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США заявили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров

США заявили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров

Центральное командование Вооруженных сил США объявило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров 8 сентября.

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