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Царьград

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План Киева "закрыть небо" над Россией: Прошла неделя – и кое-что изменилось. Лётчик всё рассказал

План Киева "закрыть небо" над Россией: Прошла неделя – и кое-что изменилось. Лётчик всё рассказал

Заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник подвёл итоги недели, прошедшей с тех пор, как Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией.

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