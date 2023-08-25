Рожденный с эпохой. Памяти генерала армии Валентина Варенникова В преддверии великих событий В мае этого года исполнилось 14 лет как переселился в мир иной один из выдающихся советских военачальников генерал армии Валентин Иванович Варенников.
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