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    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
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    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Рожденный с эпохой. Памяти генерала армии Валентина Варенникова

Рожденный с эпохой. Памяти генерала армии Валентина Варенникова

Рожденный с эпохой. Памяти генерала армии Валентина Варенникова В преддверии великих событий В мае этого года исполнилось 14 лет как переселился в мир иной один из выдающихся советских военачальников генерал армии Валентин Иванович Варенников.

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