Индийский суд: внебрачная связь мужа не повод для обвинений в суде

Делийский окружной суд освободил мужчину, обвиняемого в жестоком обращении и подстрекательстве к самоубийству своей жены, указав, что его внебрачная связь не является достаточным основанием для уголовного преследования.
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