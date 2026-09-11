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RT Russia

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Лавров заявил, что «большая семерка» носит такое название по недоразумению

Лавров заявил, что «большая семерка» носит такое название по недоразумению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии изданию «Известия» выразил мнение, что так называема «Большая семерка» именуется «большой» по недоразумению.

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