Наталья Гаврилица вместе с бывшим министром основали общественную ассоциацию

Бывший премьер-министр Наталья Гаврилица вместе с бывшим министром юстиции Сергеем Литвиненко и аналитиком Виктором Чобану основали НПО «Партнерство ради новой экономики», говорится в заявлении бывшего премьер-министра, пишет Bani.
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