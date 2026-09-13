"Колобок" собрал миллиард рублей в прокате

Общие сборы фильма "Последний богатырь. Колобок" превысили миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной системы "Фонда Кино" (ЕАИС) 13 сентября 2026 года, в воскресенье.
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