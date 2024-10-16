Shot: у актера Василия Ливанова диагностировали рак

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили рак. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. У 89-летнего исполнителя главной роли телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» нашли злокачественную опухоль, которую в таком возрасте удалять опасно.
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