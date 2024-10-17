Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады

Украинские власти продолжают блокаду Крыма и это повод обратиться в международные суды. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов"Мы будем обращаться в международные суды.
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