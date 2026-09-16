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Царьград

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Аэропорт Сочи примет и отправит 209 рейсов за сутки

Аэропорт Сочи примет и отправит 209 рейсов за сутки

Аэропорт Сочи обслужит 209 рейсов с более 34 тыс. пассажиров на фоне временных ограничений. 102 рейса задержаны, особенно в крупные города, включая Москву и Екатеринбург.

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