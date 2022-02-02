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Израиль «обнесут» лазерной стеной для защиты от мин, ракет и беспилотников

Израиль «обнесут» лазерной стеной для защиты от мин, ракет и беспилотников

Израиль ускоряет разработку сверхмощных лазеров. Власти страны планируют в течение года начать их использование для противоракетной обороны и подавления беспилотников, уточнил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, его цитирует ТАСС.

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